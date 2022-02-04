Йдеться про реформи та розв'язання конфлікту з Росією.

Для вступу в НАТО Україні ще потрібно провести реформи оборонного сектора та сил спецоперацій, а також розв'язати питання з окупованими Росією територіями.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю ведучій ток-шоу "Право на владу" Наталії Мосейчук, передає ТСН.

За її словами, приєднання до Євросоюзу, НАТО або інших західних організацій дипломат - процес нелегкий, проте Україна вже пройшла довгий шлях до членства і має Нацпрограму, за якою співпрацює з Альянсом.

"Також є деякі реформи, які ще чекають, і вони стосуються не тільки оборонного сектора, а також сил Спеціальних операцій та інших секторів. Тому Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", - констатувала вона.

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Квін допустила, що українці "можуть бути засмучені через те, що потрібно працювати так важко і так довго". При цьому вона запевнила, що "мета західної інтеграції варта цього".

Вона також повідомила, що НАТО не має вимог до потенційних членів, що "кожна проблема, яку має країна, повинна бути вирішена". Мова, за її словами, йде про непорушність кордонів. Втім, додала Квін, є традиція про те, що перед приєднанням до Альянсу "подібні речі повинні бути вирішені".

"Тому, звичайно, ми сподіваємося, що розумне рішення по Донбасу буде знайдено, і що криза по Донбасу і російська агресія можуть бути вирішені. Щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати свого роду триваючий конфлікт", - резюмувала дипломат.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання вступу до НАТО залежить не від України.

Вступ до НАТО: довідка УНІАН

Процес вступу до НАТО регулюється статтею 10 Північноатлантичного договору. Країни, які хочуть вступити в НАТО, повинні відповідати певним вимогам і завершити багатоступінчастий процес, що включає політичний діалог і військову інтеграцію.

У НАТО неодноразово заявляли, що двері Альянсу для України залишаються відкритими.

Зараз Україна має статус країни-аспіранта і партнера з розширеними можливостями.