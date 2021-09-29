Україна має суверенне право визначати власні пріоритети у виборі альянсів з колективної безпеки, заявив речник Держдепартаменту.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у мікроблозі Twitter.

"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір стосовно колективної безпеки. Ми запевняємо у нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", - наголосив Прайс.

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"Червоні лінії Кремля" та реакція України

Днями командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення повинен ухвалити Альянс.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін вважає розширення інфраструктури НАТО на територію України перетином "червоних ліній". Росія і Білорусь розглядають "дії щодо забезпечення безпеки двох держав" у відповідь на співпрацю України з Альянсом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, заявив, що Україна сама розбереться, що їй робити в інтересах власного народу та безпеки Європи.

Автор: Віталій Саєнко