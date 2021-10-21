До цієї робочої групи мають входити депутати та керівництво ВР.

У Верховній Раді України буде створено робочу групу щодо внесення змін до Регламенту парламенту.

Про це у коментарі журналістам повідомив перший віце-спікер Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання УНІАН щодо майбутніх змін до Регламенту.

"Ми на наступному тижні... запустимо процес створення робочої групи і якісь дистанційні обговорення. У нас просто вже багато є накопичено всього, просто треба звести це докупи", - розповів він.

До цієї робочої групи, додав Корнієнко, мають входити депутати та керівництво ВР.

Також Олександр Корнієнко заявив, що голосування за призначення керівника Апарату Верховної Ради України може відбутися наступного пленарного тижня.

"Я думаю, на наступній пленарці будемо вже голосувати", - сказав він.

Корнієнко нагадав, що кандидатур на цю посаду може бути більше, ніж троє, про яких ішлося раніше.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція запропонує три кандидатури на посаду керівника Апарату ВР. Він уточнив, що йдеться про колишнього голову Апарату ВР В'ячеслава Штучного та депутатів з фракції "СН" Олександра Копиленка та Павла Фролова.

За словами Арахамії, Штучний за домовленістю написав заяву про звільнення за власним бажанням через конфлікт з безпосереднім керівником.

Раніше в кулуарах парламенту точилися розмови, що між тодішнім головою ВР Дмитром Разумковим та Штучним був конфлікт через те, що останній на посаді керівника апарату був "смотрящим" за спікером. Офіційно вони не підтверджували існування такого конфлікту.

Автор: Таня Поляковська