У суді вважають, що скасування Зеленським указу про призначення Тупицького є порушенням гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.

У Верховному суді роз'яснили своє рішення про визнання незаконним та скасування указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Як повідомляється на Facebook-сторінці суду, президент України зобов’язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Реалізація повноважень президента України стосовно формування складу Конституційного суду здійснюється виключно шляхом видання указів про призначення суддів... Іншого способу реалізації президентом України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням Конституційного суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного суду України на цю посаду), Основним законом України не передбачено", - наголосили у суді.

Колегія суддів вважає необґрунтованими посилання Зеленського на те, що правовою підставою для підписання відповідного указу є норми п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оскільки цей пункт не регламентує формування складу КСУ, а лише визначає повноваження президента щодо здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави і кадрових військових питань, які належать до його відання.

Читайте такожСБУ викликала 5 депутатів на допит у справі про "Харківські угоди"Зазначається, що основним мотивом для видання цього указу слугувало те, що Тупицький та деякі інші судді КСУ голосували за рішення цього суду від 27 жовтня, яке призвело до втрати чинності деяких норм антикорупційного законодавства та "до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені".

"Проте колегія суддів, не вдаючись до оцінки та аналізу вказаного вище рішення, відзначає, що видання президентом на цій підставі акта про скасування указу щодо призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ, якого не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень і надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку", - пояснили у суді.

Відповідне рішення колегії суддів може бути оскаржено до Великої палати Верховного суду.

Сьогодні Верховний суд визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Справа проти Тупицького

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Обидва судді оскаржили указ президента у Верховному суді.

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Автор: Антоніна Доломанжи