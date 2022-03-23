Така відповідь може бути надана у найрізноманітніших формах.

У НАТО не виключають можливості колективної відповіді на кібератаку проти однієї з країн, що є членом Альянсу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки".

"Така відповідь може бути надана у найрізноманітніших формах. Але ми чітко дали зрозуміти в документах НАТО, що кібербезпека - це питання Альянсу, це питання, в якому НАТО готова колективно об'єднувати зусилля для підвищення стійкості, зміцнення захисту і, якщо необхідно, використання відповідних інструментів для відповіді", - додав Салліван.

Крім того, Салліван заперечував, що США намагаються добитися зміни керівництва Росії, хоча і чинять санкційний тиск на неї.

"З нашої точки зору, те, що відбувається з російською політичною системою, буде вирішуватися всередині Росії", - заявив він.

"Що можемо робити ми, так це докладати зусиль на трьох основних напрямках. Це ми і робимо - допомагаємо українцям займатися самообороною, зміцнюємо НАТО і нав'язуємо (Москві) витрати і наслідки", - сказав радник американського лідера.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США відреагували на "ядерні" погрози Росії. Вашингтон не збирається змінювати позицію стратегічного стримування.

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