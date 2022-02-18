Вони також закликали парламенти країн цивілізованого світу до рішучої і жорсткої реакції на дії російських терористичних військ.

У Верховній Раді України депутати закликали світ негайно посилити санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання фракція "Слуга народу" та група "Партія "За майбутнє" попросили про перерву з заміною на виступ.

Від них з трибуни, в оточенні кількох десятків депутатів, виступив народний депутат від "СН" Олександр Ковальчук.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри противник випустив 32 снаряди. Снаряди влучили в дитячий садочок, де в цей час перебували діти", - наголосив він.

Читайте такожСенат США ухвалив резолюцію на підтримку УкраїниКовальчук додав, що внаслідок обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії.

Крім того, було обстріляно школу у Врубівці, у якій в той час також відбувалися заняття і перебували діти.

"Це відверті акти тероризму проти мирних мешканців, які здійснюються російською армією, армією, якою командують російські офіцери, яка озброєна та фінансується Росією. Причому Росія традиційно намагається цинічно перекласти відповідальність за ці злочини на Україну і наші Збройні сили", - зауважив депутат.

Він відзначив відданість України пошуку дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту, який розпочала Росія, але водночас і готовність оборонятися.

Ковальчук також наголосив, що Україна не дозволить безкарно здійснювати збройні провокації проти цивільних громадян України та української інфраструктури.

"Враховуючи сьогоднішні брутальні терористичні атаки російських найманців на дітей, ми закликаємо світ посилити санкції проти Путіна і його оточення вже зараз, негайно. Ми закликаємо парламенти країн цивілізованого світу до рішучої і жорсткої реакції на дії російських терористичних військ", - наголосив Ковальчук і додав, що про факт обстрілу дитячого садка повинні знати у всьому світі.

Нове загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли селище Станиця Луганська з важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю дитсадка, де в той час перебували діти. Троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкодження отримала і комунальна інфраструктура - половина селища залишилася без електропостачання.

Порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.