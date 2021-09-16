Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу і означатиме відхід від суто цивільної присутності.

Посли країн Євросоюзу 16 вересня розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на документ, у якому викладено деталі.

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу і означатиме відхід від суто цивільної присутності.

Блок наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки. Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Існує також менша місія, створена в 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдавсько-українського кордону.

Читайте такожМи не клуб для обраних: Дуда висловився за розширення ЄС, маючи на увазі УкраїнуУ документі, наданому для обговорення дипломатичного корпусу ЄС, Європейської служби зовнішніх дій, зазначається, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС (EUATM) потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міністерства оборони України та Генерального штабу щодо "впровадження плану реформування професійної військової освіти".

У документі викладено чотири можливі варіанти співпраці. Зазначається, що така місія "може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу" і що вона може "посилити залучення ЄС і бути висловленням солідарності з Україною після поточної військової діяльності Російської Федерації на територіях, що прилягають до державного кордону України та в незаконно анексованому Криму".

Однак документ також вказує на деякі недоліки такої місії, зокрема, ризик дублювання, оскільки "багато політичних сил в Україні діють у сфері військової підтримки (НАТО, США, Канада, ОБСЄ)". У документі також зазначається, що відповідь на таку місію "іншими суб’єктами, зацікавленими в ситуації в Україні, важко передбачити і це може мати негативний вплив на ширшу політику та інтереси ЄС у регіоні".

Три інші варіанти, викладені в документі, мають менший масштаб, один із яких передбачає додавання військово-консультативного та навчального елементу до вже чинної цивільної місії, а інший передбачає, що експерти ЄС можуть бути залучені на підтримку представництва Євросоюзу в Києві.

Україна тривалий час підштовхувала ЄС до збільшення присутності в країні. Улітку 2021 року міністр закордонних справ та міністр оборони України надіслали листа голові зовнішньої політики ЄС Жозепу Боррелю з проханням вивчити це питання, а Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина спільно також просували ці питання впродовж останніх тижнів. Очікується, що це питання знову обговорюватиметься як напередодні, так і під час саміту Україна – ЄС у Києві 12 жовтня.

Нагадаємо, що раніше Євросоюз засудив рішення Росії не продовжувати чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

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Автор: Леся Лещенко