Спроби політикині виправдатися і закликати до переговорів з агресором зазнали нищівної критики.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка назвала правильною свою політику щодо Росії.

Подоляк назвав її слова спробою виправдатися і розкритикував політикиню за заклики до переговорів з країною-агресором.

"Екс-канцлер Меркель, що поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: "Я зробила все, щоб Росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ". Фантастика. Адже війна не почалася, правда? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: "Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи". Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від РФ? Але чи обов'язково це має бути… Ціною зруйнованих територій України та сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями? Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист?", – написав радник голови ОПУ в Twitter.

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Він також закликав Меркель припинити виправдовуватися.

"Якщо не можете виправити помилок минулого – просто припиніть виправдовуватися та заохочувати агресора", – резюмував він.

Роль Меркель у врегулюванні на Донбасі

Ангела Меркель, що обіймала посаду федерального канцлера Німеччини з 2005 по 2021 рік, була залучена до так званого Мінського процесу та переговорного "нормандського формату", метою яких було врегулювання ситуації на Донбасі.

Водночас після того, як Росія розпочала свою агресію проти України у 2014 році, очолювана Меркель Німеччина тільки розширювала економічну співпрацю з країною-агресором. Приміром, в цей час було розпочато будівництво газопроводу "Північний потік-2, що пізніше німецькі ЗМІ назвали головною ганьбою країни останніх років.

Меркель виступала проти надання Україні конкретного плану дій для вступу в НАТО на саміті 2008 року і до останніх днів на посаді особисто блокувала будь-яку військову допомогу Києву. Ці дії, на думку багатьох експертів та політиків, сприяли тому, що Росія зрештою наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, минулого місяця у Бундестазі заявили, що Меркель відповідальна за війну в Україні.

Попри все це, екс-канцлер публічно заявляє, що всі докладені нею зусилля для припинення російської агресії були правильними.

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