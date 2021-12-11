За словами Олексія Арестовича, навіть Німеччина, яка дуже зацікавлена у запуску "Північного потоку-2", підтвердила, що якщо Росія нападе на Україну, то робота газопроводу стане неможливою.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запевняє, що США переклали в інший "кошик" санкції проти "Північного потоку-2" і плани відключити Росію від світової платіжної системи SWIFT.

Про це Арестович заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про наслідки для РФ у разі масштабного нападу на Україну, які готують США.

"Там пакет економічних санкцій дуже-дуже болісних, пакет політичних санкцій, санкцій проти... Можна сказати, що ще одна дуже страшна "зрада", яку, до речі, розганяють. Персональні санкції, пам’ятаєте, список із 35 осіб, відключення SWIFT і санкції проти "Північного потоку". Це те, що відмінили в проекті бюджету Міноборони (США). Це просто не відмінили, а це переклали в інший "кошик"", - зазначив Арестович.

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На уточнювальне запитання, чи не скинуті ці заходи з порядку денного, він відповів ствердно.

"Цей "кошик" спрацює, їх просто переклали в "кошик", який спрацює, якщо Росія піде. Їх не відмінили взагалі, а просто переклали в "кошик" з покараннями", - уточнив радник глави ОП.

На запитання журналіста: "Тобто хай не в рамках оборонного бюджету США, але така дія, зокрема проти "Північного потоку-2", щоб він усе-таки не був запущений, може бути?", Арестович зазначив, що "навіть Німеччина, яка дуже зацікавлена, підтвердила, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то робота "Північного потоку" буде унеможливлена".

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президента США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспективи вступу України до НАТО.

Також Салліван не зміг сказати, чи остаточно вирішив Путін напасти на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

9 грудня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

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Автор: Вікторія Токарєва