На його думку, це невеликий, але дуже важливий результат.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден запевнив його, що Росія пообіцяла США та світу, що вона не збирається продовжувати ескалацію українських територій.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі 1+1.

"Меседж, який я отримав від президента США, полягає у тому, що Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави", - зазначив Зеленський.

На його думку, це невеликий, але дуже важливий результат.

Читайте такожЗеленський відповів Путіну: Членство в НАТО - це вибір українського народу, а не РФ"Про компроміси ніякі ми не говорили. Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ. Тут дуже тонкий хірургічний момент - як не втратити нормандський формат…", - пояснив президент.

Він наголосив, що для України важливо не втратити цей майданчик, тому що на ньому, зокрема, є зацікавлений президент Франції Еммануель Макрон.

"Ще я познайомлюся на саміті зараз із новим канцлером Німеччини паном Шольцом. Але на сьогодні у нас із Макроном гарні стосунки…, він сьогодні один із дуже важливих лідерів Європи, який зацікавлений в розвитку і реалізації всіх напрацювань у нормандському форматі. Тому для мене дуже важлива його реакція", - зазначив глава держави.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Антоніна Доломанжи