Президент РФ заявив, що вважає питання розширення НАТО на сході однією з проблем безпеки у стратегічній перспективі.

Президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байденом домовилися створити спецструктуру щодо вступу України до НАТО.

Про це Путін заявив на прес-конференції 8 грудня після спілкування з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

За його словами, Байден сам запропонував створити спецструктуру з обговорення безпеки та членства України в НАТО. Путін погодився на це.

Президент РФ зазначив, що питання вступу України до НАТО викликає "підвищений та законний інтерес" з боку російської, європейської та міжнародної громадськості.

"Ми, звісно, ​​зробимо це максимально публічно", – зазначив Путін.

Він назвав розширення НАТО на схід за рахунок України, "одним із ключових питань забезпечення безпеки Росії на середньострокову та стратегічну перспективу".

Читайте також"Ця ідея неактуальна": Байден виключив військову протидію ймовірному вторгненню РФ до України"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення безпеки. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, у цьому випадку – Росії", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Як сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспектив вступу України в НАТО.

Салліван не зміг сказати, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Також США мають намір надати Україні додаткову оборонну допомогу.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Марта Гичко