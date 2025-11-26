Учасник переговорів у Женеві: Україна відмовилась вносити будь-які зміни до Конституції

Було озвучено, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції вносити не буде.

Українська переговорна група у Женеві не мала повноважень обговорювати територіальні питання, а тільки окреслила червоні лінії, що жодних змін до Конституції вносити не будемо.

Про це заявив радник керівника Офісу президента та представник української делегації на переговорах зі США у Женеві Олександр Бевз в ефірі програми "Свобода Live".

За його словами, неодноразово українська сторона говорила, що наша позиція полягає в тому, що будь-яке обговорення територіальних питань має базуватися на двох речах. Перше - поточна лінія зіткнення має слугувати основою для таких обговорень. По-друге, рівень обговорення цих питань - це лідерський рівень.

"І коли йшлося про попередні формати, коли, наприклад, ми тричі зустрічалися з росіянами обговорити питання припинення вогню, російська сторона ініціювала обговорення на технічному рівні, зокрема, і цих чутливих питань. Ми завжди говорили про те, що ми не уповноважені. І, до речі, так само нас президент не уповноважив приймати будь-яких рішень в Женеві щодо територіальних питань. Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. І це ті червоні лінії, які окреслив український народ", - сказав Бевз.

Крім того, він зазначив, що позиція України й досі полягає у тому, що членство в НАТО – "найкраща, найоптимальніша гарантія", проте реальність полягає у тому, що серед країн-членів НАТО є такі, які не підтримують вступ України в Альянс. Поки стосовно цього у НАТО немає консенсусу, Україна обговорює альтернативу.

"Для того, щоб гарантії безпеки були ефективними, Україні має бути запропоновано не декларативно, а на рівні юридично зобов’язуючого ратифікованого документу або низки документів, щось, що буде відтворювати підхід до гарантій безпеки, що умовно можна назвати "по типу статті п’ять", – наголосив радник керівника ОП.

Мирна угода - поступки Росії

Як повідомляв УНІАН, резидент США Дональд Трамп заявив, що головною поступкою, на яку піде Росія у контексті мирної угоди з Україною, буде те, що вона просто припинить воювати.

На уточнювальне питання, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання, Трамп сказав:

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це".

