Натомість начальник ГШ зауважив, що йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу.

Під час переговорів української та американської делегацій у Женеві щодо узгодження так званого "мирного плану" питання скорочення чисельності ЗСУ не обговорювалося.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net. За його словами, сторони обговорили лише погляди щодо чисельності війська мирного часу.

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", — сказав Гнатов.

За словами генерала, Київ і Вашингтон мають спільне розуміння, що найкращою гарантією безпеки України залишається оснащена та боєздатна армія.

Від фінального бачення формату українського війська залежатимуть і підходи до мотивації військовослужбовців залишатися в армії після завершення активної фази війни. Це комплексне завдання, у якому мають брати участь усі державні інституції, додав начальник ГШ.

"Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців та багато інших питань. Ця робота лежить у компетенції не лише Генштабу", - сказав Гнатов.

Обмеження чисельності ЗСУ - що відомо

США представили Україні мирний план, який передбачав обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч осію. Водночас Financial Times пише, що обмеження чисельності ЗСУ "було б неприйнятним порушенням" українського суверенітету.

Водночас журналісти зазначають, що скорочення чисельності на третину від нинішнього рівня все одно залишить Україну значною і грізною армією.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, у будь-якому варіанті мирного договору між Україною та Росією буде пункт щодо обмеження чисельності ЗСУ.

