Трамп: Голова поступка Росії у тому, що вона припинить воювати

Американський лідер зауважив, що обидві сторони ведуть переговори і готові йти до завершення війни.

Головною поступкою, на яку піде Росія у контексті мирної угоди з Україною, буде те, що вона просто припинить воювати. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою на борту Air Force One.

"Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель", - заявив Трамп.

На уточнювальне питання, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання, Трамп сказав:

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це".

Мирні переговори - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, проєкт "мирної угоди" щодо України в результаті зустрічі в Женеві був переглянутий - з 28 до 19 пунктів. У РФ заявили, що отримавши первісну версію, тепер очікують на проміжний варіант плану миру. Однак за даними джерел The Washington Post, навіть рання версія плану Трампа зовсім не влаштовувала Кремль повною мірою.

Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.

На тлі цих новин ненеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року.

