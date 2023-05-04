З перших днів війни ворог завдавав ударів по "центрам прийняття рішень", зауважив Веніславський.

Українське керівництво цілком готове до нових спроб російських окупантів бити по урядовому кварталу, повідомив в ефірі Радіо Свобода член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський.

Він зауважив, що Росія намагалась атакувати так звані "центри прийняття рішень" ще з перших днів повномасштабного вторгнення, тому ці погрози Кремля не мають ніякої новизни.

"З перших днів війни ворог завдавав ударів по центрам прийняття рішень. Достатньо згадати Харківську, Миколаївську ОВА, які були об'єктом саме терористичних бомбових ударів РФ. І урядовий квартар був під прицілом. Завдяки умілим зусиллям наших військ ППО урядові будівлі не постраждали. Те, що вони були об'єктами атак, в цьому сумнівів немає ні в кого", - висловився Веніславський.

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Також він відповів, як влада планує захищатися від цих ударів. "Зусилля щодо прикриття неба над Києвом будуть лише нарощуватися. Київ - як столиця України - має важливе символічне значення для громадян України, і має важливе психологічне значення для росіян. Вони безперечно будуть продовжувати завдавати таких ударів, але бути впевненими, що вони не принесуть результатів, ми не можемо, але те, що ми до цього готові - так це точно", - зазначив нардеп.

Удари по Кремлю 3 травня 2023 року - головне

3 травня Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна - після того, як кілька невідомих БПЛА врізались у дах Кремля.

Стверджувалось, що дрони були знешкоджені системами радіолокаційної боротьби.

Москва заявляє, що безпілотники були українськими, хоч цим словам немає ніякого підтвердження.

Згодом росЗМІ опублікували відео самих БПЛА, які летіли у бік адміністрації Путіна, пізніше прогриміли вибухи.

У Росії погрожували, що "залишають за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне". Рашистські "воєнкори" закликали вдарити по "центрам прийняття рішень" в Києві, а екс-президент РФ Дмитро Медвєдєв навіть виступив за вбивство українського глави Володимира Зеленського.

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