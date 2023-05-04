Серед арештованого майна та активів - 230 об'єктів нерухомості, якими Вадим Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

За матеріалами Служби безпеки України арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Загальна вартість арештованого майна та активів становить понад 10,5 млрд грн та включає 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд, повідомляє СБУ. Серед арештованого майна:

елітний готельний комплекс у центрі Києва;

морський торговий порт "Очаків";

приміщення агрохолдингу;

торговельні центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - розповіли в СБУ.

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Також зазначається, що наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Справа проти Вадима Новинського - що відомо

Вадим Новинський відомий своїми проросійськими поглядами, він також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

6 липня 2022 року він написав заяву про складання депутатських повноважень заявивши, що планує зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві. За кілька днів Верховна Рада припинила його депутатські повноваження.

25 січня 2023 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, намісника Києво-Печерскої лаври Петра Лебедя (відомого як митрополит Павло) й інших представників УПЦ МП і Російської православної церкви.

13 квітня в СБУ повідомили про арешт майна Новинського сумою більше ніж 3,5 мільярда грн. Серед арештованого майна - корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин.

20 квітня в СБУ розповіли, що арештувала чергові активи Новинського на понад 144 млн грн. Мова йде про 18 млн кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

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