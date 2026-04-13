МЗС скасувало рекомендації українцям не їздити до Угорщини

Сибіга наголошує, що попереду прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику з новою владою Угорщини .

Міністерство закордонних справ України знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження", – наголосив він.

При цьому додав, що Україна розраховує, що й у політичному вимірі, не лише консульському, результати виборів призведуть до нормалізації відносин. Зазначив, що Україна готова працювати над досягненням такої мети.

"Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування", - зазначає Сибіга. За його словами, вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. "Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику", - вважає очільник МЗС України.

При цьому наголошує, що українці мають налаштуватися на реалістичні очікування. "Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", - підкреслив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку своєї партії на парламентських виборах и привітав з перемогою Петра Мадяра.

За результатами підрахунку "Тиса" набирає більше 2/3 голосів у парламенті – 135. Це означає, що опозиційна партія отримає більше депутатських мандатів, ніж партія чинного прем'єр-міністра Угорщини.

У березні Міністерство закордонних справ України радило українським громадянам більше не їздити до Угорщини через свавільні дії угорської влади, яка організувала викрадення співробітників "Ощадбанку" та двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

Крім того, українцям також було рекомендовано за можливості вибирати інші маршрути транзиту, не через угорську територію.

Також було звернуто увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендовано враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні.

