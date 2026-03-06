МЗС радить українцям не їздити в Угорщину на тлі викрадення співробітників 'Ощадбанку'

Також українцям рекомендовано не їздити через Угорщину транзитом, а обирати маршрути через інші країни.

Міністерство закордонних справ України радить українським громадянам більше не їздити до Угорщини через свавільні дії угорської влади, яка організувала викрадення співробітників "Ощадбанку" та двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей. Про це йдеться у заяві МЗС України.

"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українцям також рекомендовано за можливості вибирати інші маршрути транзиту, не через угорську територію.

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - наголошується у повідомленні.

Викрадення українців в Угорщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Згодом стало відомо, що Угорщина сховала викрадених українців на території Антитерористичного центру.

Угорська влада не допускає українських консулів до викрадених співробітників "Ощадбанку". Зв’язку з викраденими українцями немає.

Ці семеро українців керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

