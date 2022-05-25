Президент переконаний, що зрештою Україна і Росія розпочнуть мирний процес перемовин.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що війна Росії проти України завершиться миром, але постає питання, з яким президентом Російської Федерації буде домовлятися Україна про мир.

Про це глава держави провідомив під час онлайн-виступу на Українському сніданку у Давосі.

"На сьогодні - це війна за незалежність і свободу об'єднаної України, і тому я вважаю, - ця перемога, до якої ми йдемо, це тільки початок, але початок мирної об'єднаної України", - заявив Зеленський.

"Щодо того, коли ця війна може закінчитись, я думаю, що це залежить від деяких конкретних речей. Перш за все, від бажання різних сторін, від бажання об'єднаного Заходу щодо озброєння і фінансової міцності України, і бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з Російською Федерацією, воювати у цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми перш за все. І також це залежить від бажання РФ, тому що ця війна у будь-якому разі закінчиться", - зазначив Зеленський.

За його словами, є військова частина війни - багато втрат невинних цивільних людей і втрат військових.

"І після військової частини у будь-якому разі, я впевнений, буде мирний процес, і буде стіл перемовин. І буде точно мир. Питання: з ким Україна буде домовлятись? Питання: з яким президентом Росії буде домовлятись Україна? І це також залежить від бажання чинного президента Росії", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, активна фаза війни з Росією має значно скоротитися до кінця року. В серпні почнеться переламний момент, оскільки в Україну надійде значна кількість озброєння.

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