Зеленський нагадав, що у 2014 році Україна також не мала потужної міжнародної підтримки, але змогла відстояти свою державу у протистоянні з армією РФ, яка є однією із найсильніших у світі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не залежить від Сполучених Штатів Америки так, як залежав Афганістан.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

На запитання, чи не побоюється він, що після останніх подій в Афганістані, США можуть покинути й Україну, Зеленський відповів наступним чином:

"Я думаю, ми не можемо порівнювати Україну і Афганістан... Україна не залежить від США так, як залежав Афганістан. І я дійсно вважаю, що за лічені дні, 5-7, неможливо таку велику країну захопити", - зауважив Зеленський.

Водночас, президент нагадав, що у 2014 році Україна також не мала такої потужної зовнішньої та міжнародної підтримки, однак змогла відстояти свою державу у протистоянні з армією РФ, яка є однією із найсильніших у світі.

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"Російська Федерація - це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій світу... Тоді з нами поруч не було ніякої військової техніки, ніж та, що була у нас, і наших власних військових... Але з'явилися добровольчі батальйони - люди, які об’єдналися через бажання захистити свою власну державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але за 8 років Росія не захопила Україну", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі Україна максимально незалежна від якоїсь іншої країни.

"Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що США навпаки повинні збільшувати свою присутність в Україні", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що радий "потужній" зустрічі із Байденом та тому, що Україна була серед перших країн, з представником якої зустрівся Байден після подій в Афганістані.

"Це означає, що ми є пріоритетною країною для США. І ми вдячні за це. Це важливий сигнал. Однак після цього сигналу нам потрібні дії", - зазначив він.

Захоплення талібами влади в Афганістані

15 серпня Афганістан захопили члени терористичного руху "Талібан". Того ж дня президент країни Ашраф Гані втік з Афганістану.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

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Автор: Антоніна Доломанжи