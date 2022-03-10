Він наголосив, що Україна бореться та воює за незалежність, за свободу та рівність для всіх на континенті.

Україна очікує від міжнародних партнерів реальні рішення, а не такі, що базуються на деклараціях чи абстрактних міркуваннях.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олаформ Шольцом про знущання, яке переживають наші міста, наші люди. Говорив з президентом Франції Макроном. Відчув у розмові з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане у рази сильнішою. А отже і тиск на Росію заради миру також стане у рази сильнішим", - сказав він.

За словами Зеленського, для України дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу.

Він наголосив, що Україна бореться та воює за незалежність, за свободу та рівність для всіх на континенті.

"Тому і хочемо бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а не на деклараціях чи абстрактних міркуваннях. Днями лідери Євросоюзу зберуться, щоб обговорити війну Росії проти України. Щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал. Чекаємо потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи. Ми точно знаємо, хто та яку позицію з лідерів займає. Ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що Євросоюз – це просто бухгалтерія, прибутки, витрати і не більше. Будемо працювати, будемо переконувати. Життя буде переконувати", - наголосив глава держави.

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