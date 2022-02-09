Британія почала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкрив деталі підписаних військових угод з Лондоном на 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Йдеться, зокрема про передачу Збройним силам ракетного озброєння, яке допоможе ефективно протистояти ворогу на морі.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

Угоди полягають у чотирьох конкретних проектах – будівництво двох мінних тральників у Шотландії, будівництво кораблів на українських верфях.

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Посол уточнив, що проектами передбачено будівництво кількох портів у Чорному та Азовському морі.

"І це ракетне озброєння. Уперше наші ВМС отримають реальну зброю, яка дозволить нам щось протиставити росіянам у Чорному й Азовському морях", - пояснив Пристайко.

Британія шукає друзів після виходу з ЄС

Коментуючи активізацію Британії у переговорах Європи і США щодо засобів стримування агресії Росії, Пристайко зазначив, що Лондон, після виходу з ЄС, шукає друзів у Європі й потенційних економічних партнерів.

"Проголошена нещодавно нова концепція глобальної Британії, яка шукає глобальні інтереси, вийшовши з Європейського Союзу. Очевидно, співпадіння інтересів є. Я бачу, що до нас зростає інтерес – є об’єктивний, є економічний інтерес, але є також політичний інтерес. Британія хоче знайти нових друзів. На кандидатуру такого друга Україна підходить, попри весь багаж проблем, які тягнуться за дружбою з нашою державою, а це, у першу чергу, протистояння з Росією. Британія готова до такого кроку. Демонстрацією цієї готовності є постачання зброї", - пояснив Пристайко.

Раніше Пристайко висловив дипломатичну готовність запросити військових Британії до України у разі повномасштабного наступу Росії.

18 січня Британія почала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Крім того, сьогодні глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Британія розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною. Вона додала, що сторонам треба все активізувати: "разом з нашими союзниками ми будемо продовжувати підтримувати Україну і закликати Росію до деескалації".

Трасс підкреслила, що криза в Східній Європі має значення для всього світу.

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