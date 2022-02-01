Ці проекти будуть реалізовані, зокрема, в інфраструктурі та енергетиці.

Велика Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на реалізацію спільних з проектів, окрім кредиту на розвиток Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив президент України Володимир Зеленський.

"Окрім коштів для військово-морського флоту України Великобританія виділяє ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проектів в інших сферах, зокрема, інфраструктурі та енергетиці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2021 року у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз.

Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що буде наданий Україні Великою Британією на 10 років.

Читайте такожЗеленський розповів, про що домовився з ДжонсономНагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва. Раніше повідомлялося, що прем’єр Британії прибуде в столицю України, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

А глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту глави МЗС Великобританії повинні були оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.

Вас також можуть зацікавити новини: