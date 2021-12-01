Прем’єр Шмигаль наголосив, що для цього Україні не потрібно чекати на інтеграцію до ЄС.

Молдова, Грузія та Україна провели перемовини з керівництвом ЄС щодо скасування плати за роумінг для своїх громадян.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю державному телеканалу "ДОМ".

Читайте такожПопулярний в Україні банк запустив нову послугу для заробітчан: як це працюєУ вівторок, 30 листопада, в Брюсселі відбулася зустріч очільників урядів країн Асоційованого тріо (Україна, Молдова, Грузія) та керівництва Європейського Союзу.

За словами Шмигаля, в центрі уваги були "питання, які стосуються кожної людини". Серед таких — скасування плати за роумінг та перекази у євро.

"Ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян, або включення наших держав у єдиний європейський платіжний простір, коли не потрібно буде платити величезні кошти за переказ євро між нашими країнами", — зазначив він.

Очільник уряду також наголосив, що для реалізації цих ініціатив не потрібно чекати на інтеграцію країни до Європейського Союзу.

Раніше Європейська рада закликала Раду ЄС та Європейський парламент досягти домовленості щодо оновлення Регламенту стосовно роумінгу до кінця 2021 року.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Анастасія Печенюк