Лідери країн "Великої сімки" готові разом з іншими зацікавленими країнами підготувати домовленість про взяття стійких безпекових зобов'язань перед Україною.

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) заявляють, що Україна сама повинна визначати, яким має бути мирне урегулювання війни у майбутньому.

Про це йдеться у заяві лідерів G7, ухваленій сьогодні в Ельмау (Німеччина).

"Ми налаштовані допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність, обороняти себе і обирати своє власне майбутнє. Це залежить від України, щоб вирішувати стосовно майбутнього мирного урегулювання, вільного від зовнішнього тиску або впливу", - наголошується у заяві.

Лідери "Великої сімки" відзначають, що продовжать координувати зусилля з метою задоволення термінових потреб України стосовно військової і оборонної техніки.

Також вони продовжать координувати зусилля, щоб забезпечувати Україну матеріально-технічною, логістичною, розвідувальною і економічною підтримкою, а також проводити навчання для українських військових, щоб зміцнювати її Збройні сили.

"З метою життєздатного післявоєнного урегулювання, ми готові досягнути домовленостей разом з зацікавленими країнами і інституціями та Україною щодо стійких безпекових зобов'язань, аби допомогти Україні обороняти себе, убезпечити її вільне і демократичне майбутнє, і стримувати майбутню російську агресію", - наголошується у заяві.

Зокрема, вони заявляють про готовність у подальшому зміцнити стійкість України шляхом розширення співпраці в обміні розвідувальної інформації, в галузі інформаційної безпеки, а також морської безпеки.

"Ми продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кібер-інцидентів і розширювати нашу співпрацю у галузі енергетичної безпеки, захисту і безпеки ядерних матеріалів і об'єктів, у питаннях довкілля і використання водних ресурсів", - сказано у заяві.

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