Зеленський наголосив, що допомога інших країн - це їхній внесок у безпеку Європи та світу, де Україна вісім років є надійним щитом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна захищатиме свою землю незалежно від підтримки партнерів чи кількості ворожої армії.

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи, надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тис. шоломів", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна цінує будь-яку допомогу, однак всі країни мають розуміти, що ця допомога - "не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати, та не благородні жести, за які Україна має низько вклонятись".

"Це ваш внесок у безпеку Європи та світу, де Україна вісім років є щитом, надійним, до речі. І де Україна вісім років стримує одну з найбільших армій світу, яка стоїть вздовж наших кордонів, а не кордонів Європейського Союзу. І гради летіли у Маріуполь, а не у європейські міста... І після боїв у майже півроку зруйновано аеропорт у Донецьку, а не у Франкфурті, і гаряче завжди на Авдіївській промці, там було дуже гаряче й останні дні, а не на Монмартрі", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня в усіх регіонах держави, а жоден європейський лідер - що таке регулярні зустрічі з родинами загиблих.

"Хай там як, ми будемо захищати свою землю – стоїть у нас на кордоні 50 тис., 150 тис. чи 1 млн солдатів будь-якої армії. Щоб дійсно допомогти Україні, не потрібно казати, скільки їх, скільки цих військових та техніки, а потрібно сказати - скільки нас", - підкреслив глава держави.

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