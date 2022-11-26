Дмитро Кулеба нагадав, що метою України є відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Україна закликає союзників спрямувати зусилля на досягнення мети перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої держави, яка є цілком досяжною.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien, інформує прес-служба МЗС.

"Кілька видатних генералів за Атлантикою та в Європі твердо вірили, що Росії знадобиться щонайбільше тиждень, щоб окупувати Київ і взяти під контроль Україну в лютому. Тому коли я чую песимістичні оцінки сьогодні, я прошу всіх спрямувати свою енергію на те, щоб сприяти перемозі, а не шукати причини можливих невдач", - зауважив він.

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Міністр підкреслив, що Україна цінує відданість партнерів меті підтримки нашої держави та закликає поважати ціну, яку платить український народ у боротьбі за свою свободу проти російської агресії та окупації.

"Якою б не була відданість наших партнерів, яку ми дуже цінуємо, саме Україна платить найвищу ціну в цій війні, втрачаючи життя, зазнаючи страждань на своїй землі, захищаючи свою свободу. Цю жертву треба поважати. Хочете допомогти? Допоможіть. Але не намагайтеся переконати нас, що ми можемо програти. Я не знаю жодного прикладу в історії, коли песимісти перемагали у війнах", - наголосив міністр.

Він нагадав, що метою України є відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" говорив про мир та представив шлях до нього. Але для досягнення миру Росія повинна перестати плутати переговори з ультиматумами. Поки Росія не готова до серйозної та щирої розмови, немає сенсу сідати за стіл", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що жоден світовий лідер не підштовхує Україну до переговорів супроти її інтересів: "Всі розуміють, що мир має бути справедливим. А справедливий мир починається з повного відновлення територіальної цілісності України. Ця мета є цілком досяжною".

Він також розповів, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

"Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається", - зауважив він.

Міністр зазначив, що у Зеленського склалися чудові стосунки з президентом Франції Еммануелем Макроном, тісний діалог триває і на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

"Ми бачимо, що Париж прагне швидко вирішувати проблеми, коли вони виникають. Коли є така прихильність, все можна подолати", - підсумував він.

Можливість переговорів з РФ

7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перш ніж починати переговори з Російською Федерацією, необхідно зупинити і роззброїти російських окупантів, а також вигнати їх з України.