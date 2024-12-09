Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї та від яких залежить наше майбутнє у НАТО.

Доки експерти вправляються в прогнозах, коли почнуться мирні переговори України та РФ, Київ планує провести у грудні велику зустріч з ключовими партнерами, на якій обговорять максимальне посилення нашої держави. Як передає кореспондент УНІАН, про це прессекретар президента Сергій Никифоров сказав журналвстам.

"Україна збирає ключових європейських партнерів, які, разом зі США, здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", - відзначив Никифоров.

Прессекретар президента додав, що "Україна планує провести цю зустріч у грудні для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах так і на полі бою".

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Як повідомляв УНІАН, голова партії "Християнсько-демократичний союз, керівник опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропронував утворити контактну групу за участі Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії для відстоювання єдиної політики стосовно миру і підтримки України. На думку Мерца, ця група має розвивати єдину політику з США після обрання президентом цієї країни Дональда Трампа.

Водночас, Зеленський сказав, що пропозиція Мерца збігається з позицією України, яка вже ініціює організацію відповідної зустрічі. У зв'язку з цим, глава держави підтримує озвучену пропозицію Мерца.

"Так, ті країни, які ви назвали - вони вже є. Плюс ми розраховуємо ще на Данію, як представницю групи Nordic (країн Півночі). Ми на всіх них розраховуємо. І таку зустріч ми хочемо провести вже в грудні", - сказав Зеленський.

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