Переговори Україна-РФ відновляться вже 1 квітня.

Наша делегація на переговорах з РФ завжди консультується з військовими. І якщо їм щось не подобається – це прибирають.

Про це в ефірі українського телебачення заявив член переговорної групи, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, цитує Укрінформ.

"Я хочу зазначити, що ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими. Розуміємо, що зараз фактично військові – це номер один, наша опора. І якщо їм щось не подобається, то ми це просто прибираємо. Тому ми спитали пана Залужного, щоб він надав нам людину, до якої є довіра. Пан Кириленко у нас є у переговорній групі, і по всіх питаннях консультуємося спочатку із військовими, а потім з дипломатами", - розповів Арахамія.

Крім того, консультації надають й ізраїльські експерти. Ті, своєю чергою, радять Україні якщо вже й нейтральний статус, то з "укріпленим імунітетом": "Адже своя армія має бути достатньо оборонна, ми ж ні на кого не нападаємо, ми нейтральна держава, але маємо вміти себе гарно захищати".

Арахамія вважає ідеальним, якби в Україні додатково 1-2 мільйона громадян кілька разів на рік мали можливість проходити навчання на полігонах.

Як писав УНІАН, переговори Україна-РФ відновляться вже 1 квітня.

Що передувало

29 березня у Стамбулі пройшов черговий раунд перемовин України та Росії. Українська делегація передала свої пропозиції і бачення закінчення війни.

Йдеться, зокрема, про позаблоковий статус в обмін на "гарантії безпеки" з участю РФ та низки західних країн, які відповідали б 5-ій статі статуту НАТО.

Також Україна пропонує передбачити в майбутньому договорі, що всі країни-гаранти не тільки не заперечують щодо вступу в ЄС, а мають допомагати в цьому процесі.

Ніяких документів не підписували, уточнив глава фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія.

На думку Британії, переговори Росія використовує тільки заради часу перегрупувати війська і піти у другий наступ.

При цьому бомбардування українських міст продовжується.

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