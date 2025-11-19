Рішення підтримали 155 народних депутатів.

Народні депутати запросили до Верховної Ради секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. За це рішення проголосувало 155 обранців.

Відповідну пропозицію на засіданні озвучила народна депутатка Мар’яна Безугла.

"За цими розбірками ми забуваємо про те, що стосується оборони. Де Рустем Умєров? Чи він повернеться? Давайте спробуємо його викликати, запросити у парламент", - сказала вона.

Це рішення було підтримано. Але не зрозуміло, коли нардепи очікують побачити Умєрова у приміщенні парламенту, адже відомо, що зараз його в Україні немає.

Де Умєров

Як повідомляв УНІАН, мережею ширилася інформація про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися.

Центр протидії дезінформації наголосив, що ці повідомлення не відповідають дійсності і що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на 17 листопада він працював у Сполучених Штатах Америки, де проводив низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

У ЦПД наголошували, що Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання і продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

Повідомлялося, що Умєров має повернутися в Україну із закордонного відрядження орієнтовно 20 листопада.

