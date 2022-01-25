Уряд рекомендує канадцям уникати поїздок в Україну й оцінювати необхідність їх присутності, якщо вони вже прибули в нашу країну.

На тлі інформації про можливе вторгнення Росії в Україну Канада порадила своїм громадянам покинути нашу країну і відмовитися від "необов'язкових поїздок".

Оновлені рекомендації 25 січня з'явилися на урядовому сайті Канади.

Так, влада країни радить канадцям уникати "необов'язкових поїздок" в Україну. У тексті вказана і причина, Канада не рекомендує своїм громадянам їздити в нашу країну через "поточні загрози з боку Росії і її військової присутності в країні та навколо неї".

Крім цього уряд звернувся до своїх громадян, які вже знаходяться на території України.

"Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи потрібна ваша присутність... Якщо ваша присутність не є необхідною, Вам слід подумати про від'їзд, поки це ще безпечно. Вам вирішувати, що означає "несуттєва поїздка", виходячи з потреб вашої родини або бізнесу, вашого знання країни, території або регіону або будь-якого іншого фактора.",- зазначено на сайті.

Читайте такожКулеба вважає "передчасним" рішення деяких посольств про евакуацію дипломатів з УкраїниУ поясненні до рекомендацій зазначено, що слова "уникайте необов'язкових поїздок" є тими попередженнями, які уряд Канади видає в особливих випадках. Такі поради видаються, коли безпека канадців, які подорожують або проживають в іншій країні, може бути під загрозою.

Евакуація робочих посольств з України - що відомо

Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Також, громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США передчасною і проявом надмірної обережності. Речник МЗС зазначив, що Росія зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Читайте такожУ МЗС розповіли, скільки держав хочуть забрати співробітників посольств з УкраїниТакож, рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ прийняла Великобританія.

Натомість Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у Європейському Союзі не бачать причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України. Зараз тривають переговори з РФ.

Також вирішили вивезти своїх дипломатів і уряди інших країн, серед яких Австралія і Німеччина.

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