Його було призначено на цю посаду 20 травня цього року.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про звільнення.

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

"Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - зазначив Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня цього року Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Читайте такожТерехов переміг на виборах мера Харкова - тервиборчком28 жовтня в коментарі УНІАН заступниця голови фракції "СН" Галина Янченко зазначила: "Мінстратегпром вже оголошений. Далі - Міністерство окупованих територій, Міністерство оборони, Міністерство екології і Міністерство економіки".

На уточнення щодо кандидатів на заміну, вона розповіла: "По Міністерству окупованих територій і Міністерству оборони - там буде легка, скажімо так, зміна: Резніков йде на Міністерство оборони, а на Міністерство окупованих територій зараз розглядається Верещук (народний депутат від "СН" - УНІАН). І на Міністерство економіки розглядається Юлія Свириденко (заступниця керівника Офісу президента України - УНІАН)".

Крім того, на посаду міністра екології, додала вона, розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець. Янченко зауважила, що це дані саме станом на 28 жовтня.

Як відомо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості наразі очолює Олег Уруський, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Олексій Резніков, Міністерство оборони - Андрій Таран, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів - Роман Абрамовський, а Міністерство економіки України - Олексій Любченко.

1 листопада стало відомо, що віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подали заяви про звільнення.

Автор: Дмитро Шварц