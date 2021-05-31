За словами ректора Володимира Бугрова, три комісії вченої ради виробили відповідну процедуру для позбавлення Олександра Лукашенка відповідного звання.

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Бугров висловив упевненість, що 7 червня вчена рада на своєму засіданні може позбавити Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора вишу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» у Києві.

«Питання, чому ми це не зробили раніше – це питання відкрите. Я звернувся до вченої ради з пропозицією виробити процедуру (позбавлення почесних звань – УНІАН), бо її насправді дійсно не існує на сьогодні», - заявив Бугров.

За словами ректора, три комісії вченої ради: правнича, комісія з гуманітарних питань та міжнародного співробітництва виробили відповідну процедуру.

«Підставами (для позбавлення почесного наукового звання – УНІАН) є порушення прав людини, зневага до Держави Україна – це те, що ми говоримо про Олександра Лукашенка. Тому я звернувся до всіх членів вченої ради з описом ситуації. 7 червня буде засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: перше – це затвердження процедури; друге – розгляд питання про позбавлення Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Маючи на сьогоднішній день відгуки від значної більшості членів вченої ради, я переконаний, що це питання буде вирішене позитивно», - наголосив він.

Бугров зауважив, що Лукашенко було присуджено звання почесного доктора у 2009 році, коли відбулося поліпшення відносин між Республікою Білорусь і ЄС.

«Тодішній президент Віктор Ющенко був одним із ініціаторів, а університет тоді був підпорядкований Адміністрації президента, маючи особливий статус. Це було символом нашої дружби з білоруським народом, тоді було відкрито білорусистику в Інституті філології. На сьогоднішній день це єдине місце в Україні, де вивчається білоруська мова та література, і воно продовжує функціонувати», - зауважив ректор.

Бугров підкреслив, що можливе позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ не спрямоване проти білоруського народу, рішення стосуватиметься лише самого Лукашенка.

«Тому я переконаний, що 7 червня ми матимемо свіжі новини на цю тему», - резюмував він.

25 травня Бугров закликав вчену раду КНУ позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак в результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту рейсу було відправлено від імені палестинської організації ХАМАС. Однак сама організація заперечує свою причетність.

Крім того, сервіс ProtonMail заявив, що повідомлення про "мінування" було відправлено адміністрації Мінського аеропорту вже після розвороту літака.

За інформацією Центру "Досьє", о 12:25 лист надійшов на електронну пошту адміністрації "Литовських аеропортів", а на пошту Національного аеропорту Мінськ - о 12:57. Літак почав розворот близько 12:45.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня.

У Європейському союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукашенка санкційні пропозиції для РНБО.

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Автор: Костянтин Гончаров