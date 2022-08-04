Сьогодні будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою.

Коли ЗСУ готуються до контрнаступу на окремих ділянках фронту, гасла про запровадження режиму тиші лунають з новою силою.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю LB, деякі аналітики радять Україні домовлятися з Кремлем, щоб оголосити режим припинення вогню.

Утім цього, за його словами, не радять політики.

"Цей наратив періодично звучить з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні, коли ЗСУ готуються до контрнаступу на окремих ділянках фронту, гасла про запровадження режиму тиші лунають з новою силою. Але ми це бачимо лише в аналітичних доповідях - жодного разу чогось подібного ми не чули ані від президента Байдена, ані від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна сама визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів "Групи семи", - сказав він.

Жовква наголосив, що "такі наративи небезпечні". Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський раніше вже наголошував, що Україна не погоджуватиметься на перемовини лише заради перемовин, тим більше, не йдеться про перемовини на умовах країни-агресора.

"До того моменту, як Україна не звільнить свої території і не дійде до ситуації хоча б станом на початок відкритої російської агресії, про жодні подібні домовленості щодо режиму тиші не може й бути мови. Тобто припинення вогню саме по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться - жодним аналітикам чи колишнім державним діячам - зламати готовність України до опору, до звільнення усіх своїх територій", - наголосив Жовква.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

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