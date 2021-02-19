За словами першого заступника голови ВР, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини.

Профільний комітет пропонує парламенту підтримати законопроект щодо скасування сезонного переведення стрілок годинників.

Про це перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

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«Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу зареєстрований мною законопроект «Про обчислення часу в Україні» (№ 4201)», - написав він.

Стефанчук зазначив, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини. «Я направив листи до Національної академії наук України та провідних медичних університетів України. Абсолютно всі, без виключення, висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми людини та, відповідно, на здоров’я людини», - додав він.

Стефанчук зазначив, що у Європейському Союзі про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час говорять уже не перший рік. «У вересні 2018 року тодішній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив переконання, що переведення стрілок годинників скасують уже незабаром. А 26 березня 2019 року Європейський парламент підтримав ідею припинити сезонне переведення годинника з 2021 року. За результатами онлайн-голосування, 84% жителів ЄС підтримують скасування переходу на літній та зимовий час. Тож викладений у законі підхід відповідає і світовій практиці», - заявив Стефанчук.

Він наголосив, що 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу - UTC+2. «Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. Тому ми можемо говорити, що фактично вся Україна перебуває в межах одного часового поясу», - наголосив він.

Стефанчук зазначив, що економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена. За його словами, не існує досліджень, в яких було би доведено заощадження електроенергії.

Перший заступник голови ВР заявив, що у разі необхідності при підготовці законопроекту до другого читання «ми зможемо передбачити можливість надання деяким територіальним громадам запроваджувати регіональний робочий час».

«Також хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Наша задача - встановити та закріпити єдиний київський час на всій території України без виключення», - наголосив Стефанчук.

Переведення годинників в Україні

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Автор: Надя Пришляк