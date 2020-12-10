Необхідно повернути посаду віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК, оскільки в Уряді відсутній центр прийняття рішень з енергетичних питань.

З такою заявою виступив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко на Форумі, організованому Федерацією роботодавців України для обговорення проблем теплокомуненерго і боргів на газовому ринку.

«Треба вимагати від Уряду негайно визначатися з посадою профільного віце-прем’єра і з кандидатурою. Бо всі міністерства на сьогодні далекі від цих проблем», - наголошує нардеп.

За його словам, Міненерго тривалий час вже працює з міністром в статусі т.в.о. «До того ж у нас НКРЕКП з незрозумілим статусом, і до речі 90% проблем в енергетиці пішли неї. У нас незрозумілий НАК «Нафтогаз», який теоретично під Кабміном, практично під наглядовою радою і абсолютно конкретними персоналіями» - додає нардеп.

«Я п’ять разів до Шмигаля підходив, ну він немовби розуміє, але йому, мабуть, часу не вистачає, бо ковід», - зауважує Олексій Кучеренко.

«Якщо не буде врегульоване питання заборгованості всіх суб’єктів ринку, я вам гарантую, що всі ці борги наприкінці будуть на операторі газотранспортної мережі. Він буде збирати на собі все це, бо всі небаланси будуть вішати на нього. Потім Нафтогаз буде забирати кошти від транзита, а оператору продавати по завищеній ціні свій газ», - виступив нардеп.

На його думку, це може призвести до того, що статус України як надійного партнера з транзиту газу буде поставлений під сумнів.

«Це може стати причиною того, що наш сусід зліва, і наш сусід справа скажуть “ви не здатні забезпечити безпечний транзит”. Саме тому невипадковим є мій законопроект 4400, і це підтримують Енергетичне співтовариство, і Європейська бізнес асоціація, і навіть Антимонопольний комітет висловився, що є монопольне становище НАК Нафтогаз, але тиск дуже великий точиться щодо цього», - впевнений Олексій Кучеренко.

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Автор: УНІАН