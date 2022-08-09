Там зазначили, що все, що відбувається в Україні є прямим наслідком неспровокованої агресії Росії.

В Євросоюзі у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це РФ здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Про це заявив представник Єврокомісії Пітер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що все, що відбувається в Україні є прямим наслідком незаконної, невиправданої і неспровокованої агресії Росії, яка вбиває українських мирних жителів, знищує українську цивільну інфраструктуру, перетворює пенсіонерів, жінок, дітей, лікарні і вокзали на військові цілі.

"Росія атакує цивільні цілі, а українська армія бореться з цією агресією і намагається захистити цивільне населення. У цій ситуації, звісно, є потреба розміщувати військове обладнання у районах, які перебувають під атакою, які населені мирними жителями. Це ще один приклад того, якою нелюдською і невиправданою є російська агресія проти України" - заявив Стано.

Він зазначив, що ЄС проти ситуацій, коли цивільні платять життями, здоров'ям під час збройних протистоянь і зусилля Євросоюзу і міжнародної спільноти завжди спрямовані на спроби зменшити обсяги страждань цивільного населення у будь-якому конфлікті.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, в якому заявила, що українські військові, які стримують російський напад, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. У звіті немає жодної згадки про масове вбивство українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів.

Після оприлюднення звіту в Офісі президента заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Зокрема, президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і висловив переконання, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International заявив, що не брав участь у підготовці доповіді, а очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.

Після скандалу навколо звіту, центральний офіс організації заявив, що шкодує про "страждання та гнів", викликані звітом, але від своїх слів не відмовляється.

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