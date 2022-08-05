Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що організація Amnesty International дивно себе поводить.

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував скандальний звіт Amnesty International. Організація "спала" шість місяців, а потім раптово випустила звіт, у якому звинувачує Україну. Це може свідчити про те, що усім міг керувати агент РФ.

Такими думками Ступак розповів "24 каналу".

Він вважає, за створенням звіту може стояти певна людина або навіть група людей. Організація замовчувала інформацію про російські воєнні злочини, а потім раптово заговорила про повномасштабну війну ще й звинуватила Україну у тому, що наші військові нібито наражають мирне населення на небезпеку. Ступак впевнений, що автори звіту мають пояснити, що саме вони мали на увазі, коли його робили.

"Пам'ятаєте історію, коли бразилець намагався влаштуватися до Гаазького суду, але виявилося, що він росіянин під прикриттям та співробітник російської розвідки. Можливо, такий агент і брав участь або ініціював підготовку такого звіту", - заявив військовий експерт.

Ступак зауважив, що є певні фактори, які вказують на штучність та невипадковість скандального звіту. Також він припустив, що саме через "російській слід" в Amnesty International організація мовчить про те, що РФ влаштовує в Україні.

"Згадайте, скільки було кіпішу, коли одному нещасному росіянину в полоні вистрілили в ногу. Тобто на нас звертають підвищену увагу, а на те, що робить Росія, закривають очі. Тому тут треба розбиратися... Але я розумію, що від Amnesty International не треба чекати публічного каяття", – додав Ступак.

Скандальний звіт Amnesty International: що відомо

4 серпня 2022 року стало відомо про те, що Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Amnesty International. Він повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

У Міноборони також відповіли на доповідь Amnesty International про бази ЗСУ в лікарнях і школах. Маляр зазначила, що "поки ми будемо чекати російського ворога в полі, як дехто нам радить, росіяни займуть всі наші будинки".

Резніков не менш жорстко відреагував на скандальну заяву Amnesty International. Після цього генсек Amnesty International звинуватила "українських ботів" в хейті скандального звіту про ВСУ. А президент Зеленський зазначив, що кожен, хто амністує РФ, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам.