Сьогодні РНБО вирішила запровадити санкції щодо всіх організаторів виборів до російської Держдуми на українських окупованих територіях.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов радить проросійському телеканалу "Наш" поїхати в Донецьк і Луганськ і пересвідчитися, що на окупованому Донбасі відбувається виборчий процес до Державної думи Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив під час брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання ради.

Зокрема, спочатку журналіст цього каналу запитав у Данілова про те, звідки у нього інформація, що РФ безпоcередньо проводить вибори на окупованій території Донецької і Луганської областей.

"Слухайте, це питання не тільки для мене відкрите, це питання для вас відкрите, для вашого каналу. Ви можете там спокійно поїхати, подивитися. Я думаю, що вас обов'язково туди пропустять, і ви можете там зняти всі сюжети, які ви хочете. І вам буде зрозуміло, що там відбувається. Ви забуваєте, що у нас потужна розвідка. Ви забуваєте, що у нас потужні аналітичні системи", - сказав Данілов.

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"Я про це все розповідав. Інша справа, що канал "Наш" не хоче слухати. Ще раз наголошую, можете поїхати зараз у Донецьк і Луганськ, і вас там приймуть, мабуть, і будете безпосередньо спостерігати всі ці агітаційні пункти, всі ці розгорнуті системи. Воно сьогодні вже почалося, тому що вони вже сьогодні можуть голосувати. У них за два чи три дні є можливість голосувати", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада національної безпеки і оборони вирішила, що проти усіх організаторів виборів до Державної думи Російської Федерації на українських окупованих територіях будуть запроваджені санкції. Санкції будуть запроваджені указом президента України Володимира Зеленського.

Автор: Віталій Саєнко