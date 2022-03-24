Колишній посадовець наголосив, що залишається в Україні.

Колишній міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко пояснив, чому пішов у відставку через стан здоров'я.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я зробив усе, щоб по максимуму налагодити роботу. Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров’я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики – з важким серцем, але зі щирою вірою у відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України", - повідомив Лещенко.

Він наголосив, що залишається в Україні.

"Випереджаючи всі запитання: я залишаюся в Україні та з Україною. А потім буду спільно з усіма відбудовувати нашу країну після перемоги", - підкреслив колишній міністр.

Вже відомо, хто став наступником Лещенка на посаді міністра агрополітики.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2020 року Кабінет міністрів призначив Романа Лещенка головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. До цього він був уповноваженим президента України із земельних питань.

У грудні 2020 року Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства України. 24 березня 2022 року до Верховної Ради надійшла заява Лещенка про відставку з посади міністра.

У листопаді стало відомо, що правоохоронці запобігли замаху на Лещенка.