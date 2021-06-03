Генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла, який статус має Петро Порошенко у справі Медведчука і Козака яких підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів.
Про це вона розповіла у ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.
"Я думаю, що нам тут не варто грати в паси. П'ятий президент Порошенко у цьому провадженні - свідок. Зараз ми всі обурені. Суспільство хоче відповіді. І ми професійно до відповіді і до правди дійдемо. Я не можу зараз сказати винний він чи ні. Тому, що вийде так, що справу з кримінально-процесуальної площини ми переведемо у політичну", - розповіла вона.
Також генпрокурорка додала, що Порошенка запрошують на допити до СБУ.
"Як тільки до мене звернеться слідчий із погодженням про клопотання застосувати до нього примусовий привід - я його застосую", - сказала Венедіктова.
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Справа Медведчука - Козака
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за ст. 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.
- 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками, хоча обвинувачення наполягало на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.
- 20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Козака.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.
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