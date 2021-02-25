Ірина Венедіктова розповіла, що не планує відновлювати розслідування щодо Хантера Байдена

"Ми живемо в державі, де є корупція, ми живемо в сильному олігархічному суспільстві, тому перед нами такі важкі виклики", - сказала Ірина Венедіктова. "Я знала, що ця робота буде нелегкою, коли я її починала, у цій країні місце Генерального прокурора трохи схоже на сидіння на електричному стільці". Проблем, з якими стикається перша жінка-Генеральний прокурор України, дуже багато.

Системне хабарництво і зловживання; часто негативний вплив олігархів; політизація та спроби маніпулювання судовою системою та необхідність забезпечення відповідальності за кордоном, - пише дипломатичний редактор The Independent Кім Сенгупта.

Проблеми мають міжнародний вимір. МВФ обумовив продовження великих позик, які він видає країні, введенням масштабних реформ. Окремо, Європейський Союз проводить аудит того, що відбувається.

Саме клімат корупції, який сприймався таким чином, втягнув Україну у світ Дональда Трампа та токсичну політику Америки під його керівництвом. Спроба колишнього президента США шантажувати український уряд розпочати розслідування стосовно бізнес-діяльності Джо Байдена та його сина призвела до його першого імпічменту за звинуваченням у запрошенні іноземного втручання у минулорічні президентські вибори.

Трамп та його радники на чолі з його особистим адвокатом Руді Джуліані звинуватили Джо Байдена в тому, що він домагався відставки тодішнього керівника прокуратури Віктора Шокіна, щоб запобігти розслідуванню стосовно Хантера Байдена та компанії, в якій він працював, «Бурізми».

Під час розслідування, проведеного Русланом Рябошапкою, колишнім Генеральним прокурором, було зроблено висновок, що Байдени не займалися незаконною діяльністю. Деякі представники команди Трампа наполягали, не пропонуючи жодних доказів, що це було приховування злочину, і, ймовірно, був тиск з приводу проведення ще одного розслідування, якби було переобрано Трампа.

Пані Венедіктова, яка пропрацювала на цій посаді 11 місяців, наголосила, що не було жодних планів відновлювати розслідування, і вона рада, за її словами, що Україна не вплуталася ще далі в американську політику.

"Це розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і зараз я не бачу підстав, щоб розпочинати це знову, - сказала вона зі свого офісу в Києві. - Я хочу сказати, що було дуже добре, що наша країна не була вплутана у вибори США. Слідство розпочалось через деякі звинувачення, передані сюди; але це тепер закінчено. Справа не в нашій кримінальній судовій системі, а в геополітиці. Я не хочу брати участь або коментувати міжнародну політику".

Окреме розслідування щодо Хантера Байдена, проведене республіканцями Сенату, також не виявило жодних протиправних дій. Але зараз проводиться розслідування щодо його податкових справ, в організації якого звинувачувалась адміністрація Трампа, що має піти у відставку.

Розслідування стосується закордонних доходів пана Байдена в Китаї та Україні, і існує велика ймовірність того, що влада Києва знову отримає прохання провести перевірку. Хантер Байден наполягає на тому, що він діяв "законно і належним чином", і стверджує, що його буде виправдано.

Пані Венедіктова розповіла The Independent: "Я не маю інформації щодо цього через жоден офіційний канал, тому я не знаю, що буде в майбутньому. Але те, що я можу сказати, це те, що якщо буде якийсь розвиток подій, наша поведінка тепер не буде іншою, ніж це було до виборів у США, коли виникла остання справа".

Генеральний прокурор зазначила, що вона повністю зайнята внутрішніми питаннями в Україні, не відволікаючись на іноземні. Робота активного прокурора, як вона з'ясувала, несе ризики.

"Мені доводилося час від часу міняти адресу, жити в різних місцях після отримання певної інформації. Я не хочу робити з цього великої проблеми, але це те, що ви не можете ігнорувати. У мене міцна сім'я, ми навчились з цим справлятися", - сказала вона.

Пані Венедіктова, 42 роки, є професором, має двох дітей. Вона була колишнім юридичним радником Президента Володимира Зеленського, ще до того, як він балотувався.

Її чоловік був проти, щоб вона займала посаду в органах прокуратури. "Він знав проблеми, з якими я зіткнуся. Але він цілком підтримує мене з моменту, коли я вирішила зайняти її, я маю підтримку своєї родини у тому, що я роблю", - сказала вона. "У деяких моїх друзів, можливо, також були сумніви, але ми працюємо 18 годин на день, і я не маю часу з ними бачитись".

Генеральний прокурор заявила, що не відчувала явних проблем як перша жінка, яка займає цю посаду. "В роботі українського суспільства немає такого сильного розмежування. Можливо, деякі люди не могли зрозуміти, чому я тут. Але я не проти працювати в чоловічому середовищі", - сказала вона.

Пані Венедіктова продовжила: "Звичайно, є тиск політичного характеру, звинувачення, які робляться, щоб спробувати вас зупинити. Я працюю Генеральним прокурором менше року і проти мене порушено кілька кримінальних справ.

"Але таке трапляється з людьми тут; система така, що суд повинен відкрити справу, якщо хтось просто висуває звинувачення, і вони продовжуються значний час", - сказала вона."Але я цього не боюся. Моя совість чиста; Я сплю дуже міцно вночі".

Одним із звинувачень на адресу Генерального прокурора є те, що вона використовувала "маніпулятивну мову" під час виступу в парламенті у вересні минулого року. Після заяви, що існує недостатньо доказів для розслідування щодо депутата Олександра Юрченка, як стверджується, її змусили дати вказівку на його затримання наступного дня. Пані Венедіктова заперечує це твердження.

Пані Венедіктова вважала, що існували глибоко вкорінені проблеми, спричинені могутніми та багатими особистими інтересами. "Олігархи, які зловживають своєю владою, є проблемою для всіх, їхні потреби мають бути предметом діяльності парламенту, уряду, таких людей як антимонопольний комітет, з такою підтримкою, прокурори можуть діяти", - сказала вона.

Одним з відомих олігархів, причетних до судових процесів, є Ігор Коломойський, який підтримував пана Зеленського, коли він балотувався в Президенти. Коломойського звинуватили у шахрайстві щодо найбільшого в Україні банку "ПриватБанк" на мільярди доларів. "ПриватБанк" подав позов проти Коломойського до Високого суду Лондона, який спочатку заморозив 2,6 млрд. доларів його активів, перш ніж вирішити, що він не має юрисдикції для розгляду справи.

Торік український суд постановив, що націоналізація "ПриватБанку" була незаконною. Пан Коломойський каже, що не прагне повернути собі контроль і вимагає компенсації у розмірі 2 мільярди доларів. Влада окремо звинувачує "ПриватБанк" у поганій практиці кредитування, що призвело до збитків до націоналізації в розмірі 5,5 млрд. доларів.

У вівторок цього тижня пані Венедіктова оголосила про відкриття розслідування щодо шахрайства на суму 4,8 мільйона доларів проти трьох колишніх чиновників "ПриватБанку", яке нібито було здійснено напередодні переходу до державної власності у 2016 році.

Пані Венедіктова визнала, що за кордоном все ще існує занепокоєння щодо корупції в Україні: "У нас не так багато часу. Тридцять років незалежності можуть бути не дуже довгими з точки зору демократії в західній Європі чи Америці, але це вже досить довго".

"Але, - наполягає вона, - ми досягли реального прогресу. Я щойно провела одну із чергових зустрічей з посадовими особами Євроюсту (Агенції ЄС з питань співпраці у сфері юстиції). Я зустрічаюся з американськими колегами, вони бачать, що ми докладаємо всіх зусиль і в багатьох випадках досягаємо успіху".

Генеральний прокурор зазначає про екстрадицію 37 підозрюваних минулого року, включаючи двох ймовірних високопоставлених членів "Ісламської держави" і керівника "Талібану", а також двох осіб, звинувачених у відмиванні 145 мільйонів доларів. Вона зазначає, що українська влада співпрацювала з міжнародними колегами щодо організованої злочинної групи, яка обманула громадськість у Європі та США на суму близько 12 мільйонів доларів; а також щодо кіберзлочинної групи за участю українського хакера, яка діяла в 11 країнах, включаючи Великобританію.

Врешті-решт, незважаючи на розчарування та труднощі, пані Венедіктова каже, що вважає свою роботу "дуже задовільною". Однією з головних причин цього є "наше громадянське суспільство, яке має усвідомлення високого рівня, якого може досягти ця країна. Це щось дуже особливе і дуже обнадійливе.

"Нам також пощастило з нашою молоддю. Нещодавно я їздила виступати в Одеський університет, і це нагадало мені, чому я вже 20 років люблю працювати зі студентами. Вони - майбутнє, і нам потрібно залишити їм кращу країну".

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Автор: УНІАН