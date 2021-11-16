Медіація полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту. При успішному проведенні медіації можна буде повернути 60% сплаченого судового збору.

Верховна Рада України підтримала закон про медіацію, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про медіацію" (реєстраційний номер 3504) проголосували 302 народних депутати.

Тепер на законодавчому рівні передбачена можливість добровільного позасудового врегулювання за допомогою медіатора конфлікту (спору), що виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення.

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Згідно із законом, фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час нього, або під час виконання його рішення.

В документі передбачено, що набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту і пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.

Крім того, внесено зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства. Ними встановлено право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони вирішили провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації. Також суд матиме право зупинити провадження у справі у разі звернення обох сторін з відповідним клопотанням у зв’язку з проведенням медіації.

Законом внесено зміни до закону "Про судовий збір", якими передбачено, що у разі успішного проведення медіації щодо спору, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судового провадження судом буде повернуто 60 % сплаченого судового збору.

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Автор: Надя Пришляк