Їх пропонується призначити на 31 жовтня.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (№5292).

Читайте такожВиборів мера Харкова навесні може не бути: стало відомо, чомуТекст проекту постанови розміщено на сайті парламенту.

Проектом постанови передбачається призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року.

Вибори мера Харкова

4 листопада 2020 року Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

У ніч на 17 грудняКернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

У зв'язку з його смертю в Харкові мають бути призначені перевибори мера.

17 березня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту схвалити призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня.

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Автор: Тетяна Поляковська