Тищенко кричав, що він – народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна.

У Івано-Франківській області продовжується скандал навколо довиборів до Верховної Ради, які відбулися на ОВК №87 28 березня. Там до цього часу не можуть завершити підрахунок голосів.

Читайте такожНа Івано-Франківщині освистали нардепа Тищенка, який приїхав "рятувати ситуацію"Як повідомляє громадський рух "Чесно", до Надвірної прибув народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. За словами очевидців, він щосили намагається зірвати підрахунок голосів. Політик, який славиться своєю скандальною поведінкою, відрізнився і цього разу. Зокрема, він тиснув на членів виборчої комісії та журналістів, розповідають у русі.

"Це очільник десантної групи "Слуги народу", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією. Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився – Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", – йдеться у повідомленні.

"Тищенко кричав, що він – народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе, і його таки вилучили. На відміну від Тищенка, Шевченко – суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів", – зазначають у "Чесно".

Раніше нардеп Тищенко довів кількох членів окружкому до такої істерики, що довелося викликати швидку.

Вибори в окрузі №87 Івано-Франківської області

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів України. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 12 квітня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Після підрахунку 71,79% протоколів на проміжних виборах народних депутатів у виборчому окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу").

За даними Центральної виборчої комісії, за нього проголосували 31,30% виборців. На другому місці – Олександр Шевченко (Партія "За майбутнє") з 28,83%, на третьому – Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") з 28,80%.

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова