Церемонія інавгурації обраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року.

Сполучені Штати Америки ще не розсилали лідерам іноземних держав запрошення на церемонію інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Інавгурація Байдена готується. Формат інавгурації остаточно, принаймні станом на цей ранок, ще не визначений. Запрошення не розсилалися», - сказав міністр.

Кулеба також зауважив: «Що стосується візиту президента - безумовно, візит президента України до США, так само як і візит президента США до України, – це питання, яке постійно перебуває на нашому порядку денному, і ми над ними працюємо».

Вибори президента США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: Віталій Саєнко