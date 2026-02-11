У ЦВК прокоментували чутки про президентські вибори і референдум після 24 лютого

Наразі напрацьовують законодавство про повоєнні вибори.

За чинної нормативно-правової бази будь-які виборчі процеси та референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану, а нові документи щодо організації та проведення повоєнного голосування до Центральної виборчої комісії не надходили. Про це в коментарі "Суспільному" сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Зокрема, він зазначив, що наразі представники ЦВК разом з нардепами напрацьовують законодавство про повоєнні вибори. Дубовик пояснив, що основою для роботи групи є постанова ЦВК №1 від 7 січня 2026 року.

За його словами, в рамках цього процесу відбувається постійний обмін документами між ЦВК і Верховною Радою.

"Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану" – пояснив посадовець.

Перспектива виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників написала, що президент України Володимир Зеленський має намір оголосити план проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого.

Згодом в Офісі президента заявили, що для проведення виборів необхідна безпека.

