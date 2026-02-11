Зеленський спростував інформацію ЗМІ про намір 24 лютого оголосити вибори

Як наголошує президент, спочатку має бути припинення вогню, щоб потім думати про вибори.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію видання Financial Times про те, що він буцімто планує оголосити 24 лютого про плани проведення президентських виборів і референдуму щодо територій. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Зеленський зробив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Щодо виборів, наміру оголосити 24 [лютого] – перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Зараз другий раз чую від вас", - наголосив Зеленський.

При цьому, як наголосив президент, до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".

"Я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери України. Україна сама ніколи не піднімала, але безумовно ми готові до виборів, я казав дуже просто зробити. Зробіть ceasefire (припинення вогню - УНІАН) - будуть вибори", - наголосив Зеленський.

Він повторив, що йдеться про питання безпеки.

Також глава держави прокоментував, чи наполягають у Білому домі на темі проведення виборів.

"Ви знаєте, що Америка піднімала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі. Інакше ще погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. Ні, вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки. До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки", - наголосив президент.

Чутки про вибори

Як писав УНІАН, раніше авторитетне видання Financial Times із посиланням на українських і європейських чиновників поширило інформацію, що Зеленський буцімто має намір 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.

Як писав Reuters, ще минулого тижня було відомо, що в рамках структури, яку обговорюють американські та українські переговорники, будь-яка мирна угода буде винесена на референдум.

У ЦВК заявили, що вибори у воєнний час просто неможливі за законом.

