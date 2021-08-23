Державні установи та приватні організації не зможуть відмовляти у прийомі цих електронних документів.

В Україні набрав чинності закон, який прирівняв електронні паспорти до паперових.

Як зазначали у прес-службі Офісу президента України, закон дасть змогу громадянам використовувати е-паспорти

під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазинах й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Україна прирівняла електронні паспорти до паперових

15 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.

Читайте такожУ Кабміні повідомили, коли Україна перейде в режим "без паперів"Цей закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги, за інформацією влади, – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

В Офісі президента повідомляли, що станом на квітень близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг "Дія".

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до фізичних аналогів.

Державні установи та приватні організації з 23 серпня, тобто з дня набуття чинності законом, що легалізує електронні паспорти в мобільному застосунку "Дія", не зможуть відмовляти у прийомі таких документів.

Автор: Інна Андаліцька