Документ закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що прирівнює електронні паспорти до паперових.

Читайте такожЦифровізації паперових українських паспортів не буде - МінцифриЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.

За інформацією ОП, сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг «Дія».

Підписаний закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це має дати змогу використовувати такі цифрові документи:

під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині;

для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Читайте такожReuters: у Євросоюзі домовилися про запровадження COVID-паспортівЕ-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги, як зазначається, захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

E-паспорт в Україні

У березні Верховна Рада ухвалила законопроект №4355 про внесення змін до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що таким чином Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до фізичних аналогів.

Державні установи та приватні організації з 23 серпня, коли набере чинності закон, не зможуть відмовляти у прийомі таких цифрових документів.

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Автор: Вікторія Токарєва